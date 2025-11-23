Slušaj vest

Čikago je mnogo teže nego što se očekivalo izašao na kraj sa najslabijim timom lige, Vašingtonom

Nikola Vučević je predvodio ekipu sa 28 poena i 12 skokova, ali je posle meča u fokus dospeo i njegov otvoren nastup pred novinarima. Tokom intervjua, saigrači su mu pravili smicalice u pozadini, što mu se, po izrazu lica i reakciji, vidno nije dopalo.

"Budi srećan, čoveče", dobacio mu je saigrač, dok je Vučević nastavio da priča o utakmici:

"Konačno smo krenuli da igramo. Tokom prve tri četvrtine bili smo previše mekani, bez pravog otpora. Nismo pokazali dovoljno energije," rekao je centar Bulsa, kratko zastavši zbog dobacivanja saigrača.

Nikola Vučević blista u NBA ligi Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, Starsport/Xinhua News Agency

Vučević je pokušao najpre da obuzda saigrača koji ga je prekidao, a onda je nastavio:

"Nismo pružali otpor, bili smo mekani i loši, a onda smo se probudili tek u poslednjoj četvrtini. Drago mi je zbog pobede, ali ovakav pristup nije održiv. Moramo da igramo mnogo bolje".

Nikola Vučević
Lauri Markanen
Viktor Vembanjama
Nikola Vučević na meču Čikago - Filadelfija

Nikola Jokić o Ol-Staru Izvor: YouTube/DNVR Sports