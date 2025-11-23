Slušaj vest

Došlo je vreme i da Devonte Grejem upiše prve uvanične minute u dresu Crvene zvezde

Devonte Grejem će biti u sastavu Zvezde za večerašnji duel protiv Beča (18.00), saznaje "Meridian sport".

Najzvučnije pojačanje Zvezde ovog leta Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, TOM PENNINGTON / Getty images / Profimedia, Cole Burston / Getty images / Profimedia

Ameikanac se letos povredio tokom pripremnog perioda i od sredine septembra do druge polovine novembra, Grejema nismo imali prilike da gledamo na parketu.

Devonte Grejem nasmejan u Beogradskoj areni Izvor: Kurir