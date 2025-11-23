Veliko pojačanje Crvene zvezde Devonte Grejem konačno debituje?
Saša Obradović doneo odluku o Devonte Grejemu!
Došlo je vreme i da Devonte Grejem upiše prve uvanične minute u dresu Crvene zvezde.
Devonte Grejem će biti u sastavu Zvezde za večerašnji duel protiv Beča (18.00), saznaje "Meridian sport".
Ameikanac se letos povredio tokom pripremnog perioda i od sredine septembra do druge polovine novembra, Grejema nismo imali prilike da gledamo na parketu.
