Slušaj vest

Crvena zvezda nema sreće sa povredama...

Videli smo da je Dejan Davidovac preskočio veći deo duela minule sedmice protiv Valensije, a trener crveno-belih Saša Obradović morao je da ga skloni sa liste igrača za duel protiv Beča (18.00).

Dejan Davidovac Foto: Starsport

Još uvek nije poznato o kakvoj povredi je reč, ali Davidovca nećemo gledati na parketu, barem za sada...

Neverovatno!

Ne propustiteKošarkaBIĆE PAKLENO: Olimpijakos naoštren dolazi na megdan Crvenoj zvezdi!
profimedia-1002537251.jpg
KošarkaSVE JE JASNO: Saša Obradović doneo odluku o Devonte Grejemu!
profimedia-1037292629.jpg
EvroligaSPREMA SE JOŠ JEDAN OTKAZ U EVROLIGI: Pitanje je dana!
MACCABI-ZVEZDA_041.jpg
FudbalCRVENU ZVEZDU SAČEKAO ŠOK U IVANJICI! Kadar - nevera! (FOTO)
FK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

Zvezda Valensija poslednji aut Nikole Kalinića i Mekintajera Izvor: TV Arena sport/Screenshot