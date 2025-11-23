Crvena zvezda baš nema sreće sa povredama u ovoj sezoni.
maler
BLAGI UŽAS! Saša Obradović precrtao novog - povređenog košarkaša Zvezde - dokle više?
Slušaj vest
Crvena zvezda nema sreće sa povredama...
Videli smo da je Dejan Davidovac preskočio veći deo duela minule sedmice protiv Valensije, a trener crveno-belih Saša Obradović morao je da ga skloni sa liste igrača za duel protiv Beča (18.00).
Dejan Davidovac Foto: Starsport
Vidi galeriju
Još uvek nije poznato o kakvoj povredi je reč, ali Davidovca nećemo gledati na parketu, barem za sada...
Neverovatno!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši