Divan gest Partizana i Crvene zvezde.
kapa dole
CRVENA ZVEZDA I PARTIZAN NAPRAVILI ZAJEDNIČKI POTEZ ZA DIVLJENJE: Bravo za večite rivale!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde slavili su protiv Beča sa 98:82 u meču osmog kola ABA lige.
Na ovom meču je Zvezda nosila i karmin na obrazima.
Beč - Crvena zvezda, ABA liga Foto: KK Vienna
Vidi galeriju
Naime, košarkaši crveno-belih, ali i Beča su na svojim obrazima imali crvenu mrlju napravljenu od karmina.
Ovo je nešto što se dosta često dešava u sportu, pogotovo u mesecu novembru, pošto sportisti na taj način podržavaju humanitarnu organizaciju "WeWorld Onlus", koja se bori za ravnopravnost i borbu protiv nasilja nad ženama.
Isto je uradio i Partizan koji je na svom parketu savladao Studentski centar sa 94:72.
Partizan - Studentski centar, ABA liga Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši