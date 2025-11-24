Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde slavili su protiv Beča sa 98:82 u meču osmog kola ABA lige.

Na ovom meču je Zvezda nosila i karmin na obrazima.

Beč - Crvena zvezda, ABA liga Foto: KK Vienna

Naime, košarkaši crveno-belih, ali i Beča su na svojim obrazima imali crvenu mrlju napravljenu od karmina.

Ovo je nešto što se dosta često dešava u sportu, pogotovo u mesecu novembru, pošto sportisti na taj način podržavaju humanitarnu organizaciju "WeWorld Onlus", koja se bori za ravnopravnost i borbu protiv nasilja nad ženama.

Isto je uradio i Partizan koji je na svom parketu savladao Studentski centar sa 94:72.

Partizan - Studentski centar, ABA liga Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

