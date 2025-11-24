tu je konačno

Devonte Grejem se konačno vratio na parket u pobedi Crvene zvezde nad Bečom u osmom kolu ABA lige - 98:82.

Posle meča Grejem je rekao da je 100 posto spremna nakon povrede:

- Sjajno se osećam. Baš mi je drago što sam ponovo sa ekipom. Bio sam baš nestrpljiv. Povreda je bila takva da sam jedino mogao da čekam, da čekam da prođe, tako da su prošla skoro dva meseca, ali dobro je vratiti se.

Na pitanje kada će biti na 100 odsto, dao je sjajan odgovor:

- Ne, ja sam se već na sto odsto, vratio sam se! Mentalno se osećam sjajno, fizički se osećam još bolje - kaže Grejem.

Najavio je šta mogu navijači da očekuju od njega.

- Da budem lider, da budem plejmejker, kao što sam uvek bio, i da kreiram za saigrače - zaključio je Grejem za "Meridian sport".

