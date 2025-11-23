Izjava Željka Obradovića nakon pobede Partizana.
Košarkaši Partizana pobedili su Studentski centar sa 94:72 (25:20, 21:21, 23:12, 25:19) u osmom kolu ABA lige.
Trener Partizana Željko Obradović osvrnuo se na trijumf svog tima i povrarak Džabarija Parkera u roster:
Partizan - Studentski centar, ABA liga Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović
- Hvala navijačima koji su došli da nas podrže. Pobedili smo tim koji igra dobru košarku. Mi smo pokušali da rasporedimo minutažu jer nas čeka Panatinaikos. Džabari je igrao najviše kako bi uhvatio ritam, jer dugo nije bio na terenu. Bošnjaković je bio bolestan i zato ga nije bilo u ekipi.
O Panatinaikosu?
- Čeka nas u utorak jedan od najboljih rostera u Evroligi. Moramo da odigramo najbolje moguće kako bi bili konkurentni. Moramo verovati u sebe - završio je ŽOC.
