- Hvala navijačima koji su došli da nas podrže. Pobedili smo tim koji igra dobru košarku. Mi smo pokušali da rasporedimo minutažu jer nas čeka Panatinaikos. Džabari je igrao najviše kako bi uhvatio ritam, jer dugo nije bio na terenu. Bošnjaković je bio bolestan i zato ga nije bilo u ekipi.