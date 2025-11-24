Slušaj vest

Košarkaši Partizana ubedljivo su na svom parketu savladali Studentski centar sa 94:72 u 8. kolu ABA lige.

Crno-bele sada čeka okršaj sa Panatinaikosom u Atini u utorak, a centar Partizana Bruno Fernando srećan je u Partizanu...

- Trudimo se da budemo što konzistentniji. Na kraju krajeva, mi smo samo grupa momaka koja se dobro slaže i brzo povezuje, pa pokušavamo da pronađemo način da sve to prenesemo i na teren. Najbitnije je da igramo najbolje što možemo zajedno, a s druge strane ćemo česti igrati protiv drugog tima koji takođe ima svoju hemiju i svoj ritam. Mi samo pokušavamo da damo sve od sebe i da pronađemo način da, kao što sam rekao i ranije, spojimo dobru igru svih 40 minuta i tako dođemo do pobeda - rekao je Fernando.

Pred Partizanom je najveći mogući izazov – Panatinaikos.

- Ići ćemo tamo sa istim pristupom kao i u svaku utakmicu. Kao što uvek kažem, kad lopta krene, sve je otvoreno — to je na kraju krajeva samo košarkaška utakmica. Pokušaćemo da damo maksimum, biće to vrlo teška atmosfera, kao i kod nas kod kuće. Protiv vrlo dobrog tima, dobro vođenog. Ali, kao što sam rekao, to je košarka — svi mi znamo da igramo. I izaći ćemo tamo sa istim mentalitetom kao i uvek: da se borimo i nađemo način da pobedimo.

Kenet Farid je pravo osveženje u Atini i igrač koji će voditi velike bitke s Brunom.

- Uvek se radujem takvim duelima. On trenutno igra stvarno dobro, ušao je u ritam, pronašao svoj osećaj u timu, a i ekipa dobro funkcioniše sa njim. Pokušaću da pronađem način da ga usporim, da mu ne dozvolim da radi ono u čemu je najbolji. Mislim da se dobro uklopio u Panatinaikos i ono što rade. Ali, kao što sam rekao, naš pristup je isti — izaći ćemo da se borimo, a ja ću pokušati da uradim sve što mogu da mu ne dozvolim da bude komforan tokom utakmice.

Iskusni centar je neko ko se trudi da doprinese atmosferom, kako bi Partizan što jači izašao iz ne tako sjajnog perioda.

- Samo imam dobru energiju i dobru vibru. Trudim se da sve gledam pozitivno. Pogotovo sada, u situaciji kroz koju prolazim poslednjih nekoliko utakmica — uvek vam treba neko ko će malo podići atmosferu, podići ekipu. Kod mene to dolazi prirodno, ne trudim se posebno. Oduvek sam takav, to je jednostavno moja ličnost. A kad nađete grupu momaka sa kojima se odmah povežete i s kojima imate dobru hemiju od samog početka, mnogo je lakše da budete svoji. Tako da, mislim da je to sve — samo sam svoj, uživam, zabavljam se, što dugo nisam mogao - zaključio je igrač Partizana.

