Košarkaši Finiksa upisali su treću uzastopnu pobedu pošto su na svom parketu slavili protiv San Antonija sa 111:102.

U pobedničkom timu najbolji su bili Dilon Bruks sa 25 i Devin Buker sa 24 poena, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Dearon Foks sa 26 postignutih poena.