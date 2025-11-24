Slušaj vest

Košarkaši Finiksa upisali su treću uzastopnu pobedu pošto su na svom parketu slavili protiv San Antonija sa 111:102.

U pobedničkom timu najbolji su bili Dilon Bruks sa 25 i Devin Buker sa 24 poena, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Dearon Foks sa 26 postignutih poena.

Najbolji igrač San Antonio Sparsa Viktor Vembanjama propustio je ovaj meč zbog povrede.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

