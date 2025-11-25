Slušaj vest

Nigerijac je i pre dolaska na Mali Kalemegdan imao poštovanje navijača crveno-belih, a ove sezone nije bilo puno vremena dovoljno da pokupi simpatije većine.

Sada je odlučio da otvori vrata svog doma u Beogradu i pokaže gde živi.

Na svom kanalu na "Jutjubu" Čima Moneke je upoznao sa svakodnevnim okruženjem, odnosno kućom u kojoj živi.

U prostranim sobama ističu se slike na zidovima, ali i posteri. Moneke je "okačio" na zid sebe, ali i druge košarkaše kao što su Lebron Džejms, Ti Džej Šorts i Kodi Miler-Mekintajer, ali i Kristijana Ronalda, kao i veliku zastavu Srbije.

Pokazao je i kako izgleda njegova bašta, ali i da za zabavu može da koristi sto za bilijar, ili pikado.

