Čima Moneke je ove sezone jedan od najboljih, a verovatno najpopularniji košarkaš Crvene zvezde.
KOŠARKAŠ CRVENE ZVEZDE OTVORIO VRATA LUKSUZNE KUĆE U BEOGRADU! Pokazao svima gde živi, detalji u njegovom domu će oduševiti mnoge
Nigerijac je i pre dolaska na Mali Kalemegdan imao poštovanje navijača crveno-belih, a ove sezone nije bilo puno vremena dovoljno da pokupi simpatije većine.
Sada je odlučio da otvori vrata svog doma u Beogradu i pokaže gde živi.
Na svom kanalu na "Jutjubu" Čima Moneke je upoznao sa svakodnevnim okruženjem, odnosno kućom u kojoj živi.
Dom Čime Monekea Foto: Printscreen
U prostranim sobama ističu se slike na zidovima, ali i posteri. Moneke je "okačio" na zid sebe, ali i druge košarkaše kao što su Lebron Džejms, Ti Džej Šorts i Kodi Miler-Mekintajer, ali i Kristijana Ronalda, kao i veliku zastavu Srbije.
Pokazao je i kako izgleda njegova bašta, ali i da za zabavu može da koristi sto za bilijar, ili pikado.
