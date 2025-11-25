Slušaj vest

Košarkaš Partizana ne može da se pohvali ozbiljnom minutažom u svojoj prvoj evroligaškoj sezoni, dok je u ABA ligi tek za nijansu bolja situacija.

Murinen je u poseti imao goste iz Finske, tačnije tamošnju nacionalnu televiziju "YLE" čija je ekipa stigla u Srbiju kako bi napravila reportažu o svom reprezentativcu.

Murinen ih je ugostio u stanu u kojem živi u Beogradu na vodi.

Kako je naveo "YLE" Murinenov stan ima veliku dnevnu sobu, dve spavaće sobe i otvorenu kuhinju, a novinari su se nasmejali kada su videli šta se tamo nalazi. Reč je o tiganju u kojem nije bilo hrane koju Finac sprema, već gomila slatkiša.

Murinen je objasnio da nije imao gde da stavi slatkiše koje mu je poslao prijatelj, pa je umesto činije iskoristio tiganj.

Kurir sport/YLE

