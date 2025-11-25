Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke je otvorio vrata svog doma u Beogradu.
ZAVIRITE U DOM POPULARNOG KOŠARKAŠA ZVEZDE: Ono što je Moneke pokazao svideće se i onima koji ne navijaju za crveno-bele (GALERIJA)
Nigerijac je na svom Jutjub kanalu pokazao gde živi i kako izgleda unutrašnjost kuće u kojoj boravi kada je u srpskoj prestonici. Pojedini detalji će se svideti ljubiteljima košarke, ali i sporta generalno, čak iako nisu navijači ekipe sa Malog Kalemegdana.
Dom Čime Monekea Foto: Printscreen
