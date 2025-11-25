Slušaj vest

Košarkaš Kluža Dušan Miletić proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) osmog kola ABA lige, saopšteno je danas iz tog takmičenja.

Kluž je u gostima slavio protiv FMP-a sa 104:98, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Miletić.

On je meč završio sa 28 poena, pet skokova, tri ukradene lopte i po jednom asistencijom i blokadom što mu je donelo indeks korisnosti 36.

Košarkaši Kluža trenutno imaju pet pobeda i dva poraza u ABA ligi, a u narednom kolu ovog takmičenja dočekaće Partizan.