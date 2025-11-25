Košarka
BIVŠI IGRAČ PARTIZANA POKUPIO VREDNO PRIZNANJE! Razneo FMP, pa posle maestralne partije dobio MVP nagradu!
Slušaj vest
Košarkaš Kluža Dušan Miletić proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) osmog kola ABA lige, saopšteno je danas iz tog takmičenja.
Kluž je u gostima slavio protiv FMP-a sa 104:98, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Miletić.
ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic
Vidi galeriju
On je meč završio sa 28 poena, pet skokova, tri ukradene lopte i po jednom asistencijom i blokadom što mu je donelo indeks korisnosti 36.
Košarkaši Kluža trenutno imaju pet pobeda i dva poraza u ABA ligi, a u narednom kolu ovog takmičenja dočekaće Partizan.
Reaguj
Komentariši