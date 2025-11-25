Slušaj vest

Bivši kapiten PartizanaKevin Panter govorio je o vremenu provedenom u crno-belom dresu i ponudi Los Anđeles Klipersa koju je odbio zbog "parnog valjka".

Panter je u razgovoru za "Fullcourt Passport" otkrio zanimljice detalje iz svoje karijere:

- Imao ponudu da potpišem dvosmreni sa Klipersima, pre nego što sam prihvatio ponudu Partizana. Nije imalo smisla. Pre dve godine sam se pomirio da neću igrati NBA. Nije da potpuno zatvaram vrata, ali sam miran sa sobom.

Pričao je Kevin i o tome kako je dobio srpski šasoš:

- To se dogodilo još dok sam bio u Crvenoj zvezdi, nisam ga dobio kada sam bio u Partizanu. Bilo je to pre nego što nas je kovid pogodio, u četvrtoj godini moje profesionalne karijere. Bio sam u Olimpijakosu kod Dejvida Bleta. Napustio sam ih i otišao u Crvenu zvezdu koja mi je dala pasoš. Sezonu posle sam prešao u Milano i tek posle toga sam otišao u Partizan. Tako da, već sam imao srpski pasoš pre dolaska u Partizan.

Ne krije Panter da mu je najviše prijalo dok je nosio crno-beli dres.

- Moja najbolja godina je ona u Partizanu. Mislim na onu drugu u kojoj smo bili Zek, Matijas, Dante, Jam, Danilo, Džejms… Taj tim je sve radio zajedno, bili su tu još Tristan, Trifa, bukvalno smo sve radili zajedno. To je razlog zbog čega mi je to bila i najbolja godina van terena. Bili smo prava familija, ostali smo to i sada. I dalje smo u kontaktu. Imali smo zajedničke momente, izlazili smo napolje svi zajedno. Postojale su situacije u kojima se meni nešto ne radi, ali ću učiniti to jer moj “brat” voli to da radi. To je ono što nas je učinilo toliko bliskim. Naravno tu su i Aleksa i Smajli, znali smo koji nam je sistem. Znali smo Željka i šta on želi od nas. Počeli smo sezonu sporo, a onda smo povukli prekidač i sve ostalo je dobro poznato - rekao je Panter.

