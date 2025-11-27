Slušaj vest

Od ekipe koju niko nije shvatao ozbiljno, srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković napravio je neviđenu silu!

Toronto Reptorsi su nezaustavljivi ove sezone.

Prethodne noći zabeležili su deveti uzastopni trijumf, pošto su posle dramatične završnice savladali Indijanu rezultatom 97:95.

Junak trijumfa bio je Brendon Ingram, koji je na 0.6 sekundi pre kraja postigao koš za trijumf Reptorsa.

Ovom pobedom Tornto je obezbedio mesto u četvrtfinalu NBA kupa, pošto je grupnu fazu završio sa savršenim skorom 4-0.

Trener Rajaković blistao je od sreće nakon meča. Na konferenciji za medije sipao je hvalospeve na račun lidera tima, sjajnog Brendona Ingrama.

"Brendon je sjajan. Pogađao je, pronalazili smo ga kada je bilo najvažnije, a uz to je odradio ogroman posao i u odbrani. Bio je na pravim pozicijama, skakao, presekao nekoliko lopti… Pomaže nam na oba kraja terena", rekao je Darko.

Oduševljen je i Ingram radom srpskog trenera, pa je nakon Darkovih reči uzvratio komplimentima.

"Najviše volim kada Darko uleti u svlačionicu i viče: 'To nije samo jedan dan, to je svaki dan!' Naš trener je uvek prisutan, uvek tu za nas".

Inače, Ingram je meč protiv Pejsersa završio sa 26 postignutih poena i osam skokova.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice: