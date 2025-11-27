Slušaj vest

Nekoliko hiljada navijača Partizana dočekalo je na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" trenera Željka Obradovića, od koga su tražili da ostane u klubu iako je dan ranije podneo neopozivu ostavku.

Među njima bila je i jedna devojčica, ista ona koja stoji pored tunela pre izlaska Žoca na teren i koju on tradicionalno pozdravi. Tako je bilo i ovog puta.

Pogledjate:

Žoc izašao pred Grobare

Navijači, koji su uzivikali i "Hoćemo ugovor Željku", "Željko ostani", "Željko Obradović jedan je od nas", popunili su čitav prostor na dolaznom peronu, a na samom aerodromu i ispred napravila se velika gužva.

Deca, mladi, ali stariji navijači pevali su navijačke pesme, čekajući let iz Atine koji je kasnio.

Doneli su i transparent sa Obradovićevom slikom sa jedne od utakmica, kada je na trenerskoj tabli simulirao potpisivanje ugovora, uz poruku: "Ovaj ugovor je sa nama potpisan, ne zaboravi".

Baljkada za Žoca