Ogromna je bura zbog ostavke Željka Obradovića. Odluka koju je doneo iskusni stručnjak naišla je na neodobravanje pristalica Partizana.

Milovan Kime Bogojević legendarni trener Partizana, poznat po tome što je odveo tim na fajnal-for (tada Kup Evropskih šampiona), nema dilemu da oko odgovornosti za slabe rezultate Partizana u tekućoj sezoni.

Blo je to 1998. u sezoni u kojoj je nasledio Miroslava Nikolića i sa crno-belima na završnom turniru osvojio četvrto mesto.

- Ne može samo Željko da izađe, preuzme kompletnu odgovornost i podnese ostavku. Neki se kriju iza njegovih leđa. Šta je sa Zoranom Savićem, sportskim direktorom? I on može da se spakuje, pa zna se šta je njegov posao i nije ga dobro radio - rekao je Bogojević u razgovoru za Sport klub.

Usledio je dodatak:

- Ovo je veliki udarac za klub, ali su na gubitku i svi ljubitelji ovog sporta. Nije fer da samo Obradović snosi konsekvence. Ne bih o (ne)učinku igrača i o izlascima. Ovo poslednje se smatra njihovom privatnošću, koja je i ugovorom zaštićena - zaključio je Kime.

