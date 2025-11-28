Slušaj vest

Legendarni srpski trener Željko Lukajić imao je žestoko obraćanje na temu Željka Obradovića i Partizana. Nije imao dilemu iskusni stručnjak da je problem u igračima i sportskom menadžementu, a ne Obradoviću.

- Uh, pa sad mnogi pričaju, igrači ga „bušili“. Ma, super, sjajno, baš zato pitam, a šta je činio sportski menadžment kluba ako takvom čoveku, stručnjaku neki rade takve stvari za milion, milion i po po sezoni. Šta bi bilo da je neko od srpskih igrača opalio nekog flašom po glavi. Uvek sam za to da smo mi u Srbiji pravi domaćini, ali… Majstori stranci, morate da naučite da se ovde, ovaj narod sekira. Ima drugačiji pristup prema klupskim bojama, košarci. Majstore, dobio si pare, ima da trčiš, a oni to ne rade. Imaju neke svoje vizije, filozofiju… Ne može niko da mi kaže, da im Željko nije objasnio kako se igra, šta želi od njih, da im hiljadu puta nije rekao da naprave taktički faul, izađu iz bonusa… Ma, dajte… - počeo je priču Lukajić za Sport klub.

Nastavio je u istom tonu Lukajić:

- A tek kako igraju odbranu „jedan na jedan“, posebna priča. Ali dođu po svoju platu. Onda samo 30 dana pred početak lige, pogledajte samo broj povređenih i ostalo. Napravili su sebi sindikat, čvrste ugovore, imaju sve. Još se čude što ih čovek opominje za mobilne telefone.

- Vidite ko je sve nastradao od evroligaških trenera poslednjih dana, od Žoca, preko Mesine i Kokoškova. Oni koji imaju svoj stav i ne uklapaju se u mnoge stvari, koje bih nazvao „demokratičnost“ košarke. Ništa ne sme da se kaže igračima, čak ni: ‘Ugasi taj telefon, kada pričam gledaj me u oči…’ Pa, šta smo onda mi, treneri. Valjda može: ‘Izvolte, igrajte’. Ako možete, nabacite još tetovaža, povedite računa o frizurama, sve je to modni trend… A šta vraćaš ekipi, treneru, na koji način, ma nema veze. Kao trener, pa navijač Partizana, skidam kapu Matijasu Lesoru. Dok je bio crno-beli, bacao se, ginuo… Šta da kažem za ove sada, bolje da ćutim.

Kada je reč o potencijalnom dolasku Trinkijerija (iako je odbio crno-bele)...

- Hoćemo li nekog Trinkijerija da se bori za osmo mesto. To me ne zanima. Pa, kakva je razlika između osmog, desetog ili 12. mesta. Trebalo bi misliti o sutra. Kako nas je učio profesor Aleksandar Nikolić. Nešto ne valja danas, a danas je već juče, a sutra je danas. Trebalo bi da pogledam i napravim analizu. Dobro, ova je sezona takva, ali neće vam nešto proći. Sad ću sa juniorima i gubim kako hoću, ali da pravim nekog svog za budućnost. Ja bih tako razmišljao.