Mnogima je odavno jasno da je Nikola Jokić fokusiran isključivo na košarku i potpuno ravnodušan prema svemu što ne ulazi u njegovu zonu interesa.

Američki praznici, među kojima je i Dan zahvalnosti, već godinama spadaju u kategoriju stvari koje srpski centar doživljava kao simpatične, ali potpuno nebitne detalje američkog života.

Novinari, željni praznične priče, pokušali su da izvuku makar trunku "američkog duha" iz Jokića. Pitali su ga da nabroji nekoliko stvari na kojima je zahvalan povodom Dana zahvalnosti.

Čim je čuo pitanje, Jokić je momentalno podigao obrve i prevrnuo očima.

„Dan zahvalnosti se bliži, na čemu si zahvalan?“ upitao je jedan od novinara.

„Na čemu sam zahvalan?“ ponovio je Jokić, gledajući ih zbunjeno.

Nastao je kratak muk, a Jokić je samo slegnuo ramenima i uz uzdah dodao:

„O, moj Bože…“