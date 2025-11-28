Slušaj vest

Veliki broj promena na klupama evroligaša i dalje traje...

Igor Kokoškov je napustio Anadolu Efes, Etore Mesina Milano, a još uvek traju nade "grobara" da će Željko Obradović povući svoju ostavku i nastaviti sa radom u Partizanu.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Džikić na klupi Gruzije na Eurobasketu 2025 Foto: Pawel Pietranik / imago stock&people / Profimedia, REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Sa druge strane, u Tel Avivu, Makabiju ne cvetaju ruže pod Odedom Katašom od starta sezone.

Već neko vreme kruži priča da Makabi iz Tel Aviva razmišlja da se rastane sa trenerom Katašom, ali poslednje informacije iz Izraela ukazuju da bi moglo da dođe do preokreta.

Naime, "Walla Sport" piše da je određeni deo uprave promenio stav nakon informacije da će se utakmice Evrolige vratiti u Izrael.

1/6 Vidi galeriju Makabi Tel Aviv Foto: Kurir Sport

"Walla Sport" takođe navodi i da se pominjalo i ime Aleksandra Džikića, ali da su u ovom trenutku veoma male šanse da on preuzme ulogu prvog trenera, ukoliko se uprava odluči da smeni Kataša.

Pored bišeg trenera Partizana, za mesto trenera Makabija i doskorašnji strateg Crvene zvezde Janis Sferopulos.

BONUS VIDEO: