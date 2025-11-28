Slušaj vest

Ostavka Željka Obradovića mnogo je uzdrmala Partizan!

Iako se svi u klubu, kao i navijači Partizana nadaju da će Željko Obradović promeniti svoju odluku, u međuvremenu se pojavljuju i igrači crno-belih koji su stali uz ŽOC-a.

Isak Bonga u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©/2025, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Jedan od njih je i Isak Bonga, koji je poručio Partizanu: "Ako ode Željko, idem i ja", tvrdi grčki portal "Sport24".

Sve će to pažljivo ispratiti i Bonga, ali i tri evroligaška kluba, koja su, kako kažu Grci, zainteresovana da ga ekspresno dovedu. A, ta tri kluba su Real Madrid, Fenerbahče i Armani Milano.

Dakle, ozbiljna konkurencija za igrača koji je bio MVP finala Evrobasketa ove godine.

