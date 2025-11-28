Slušaj vest

Iako se svi u klubu, kao i navijači Partizana nadaju da će Željko Obradović promeniti svoju odluku, u međuvremenu se pojavljuju i igrači crno-belih koji su stali uz ŽOC-a.

 Kako tvrdi grčki portal Sport24, Bonga je jasno stavio do znanja, da ukoliko se Željko Obradović ne vrati u Partizan, ni on neće više biti član crno-belih.

Navodno, pored Isaka Bonge, još dvojica igrača su rešila da urade isto ukoliko se popularni ŽOC ne predomisli.

 Italijanski novinar Mateo Adreani tvrdi da su pored Bonge istu poruku poslali Dvejn Vašington i Sterling Braun.

Konačna odluka oko Željka Obradovića bi trebalo da se donese u subotu, kada je zakazan finalni susret kluba i Obradovića.

Željko Obradović se predao?

Navijači Partizana Izvor: MONDO/Tijana Jevtić