Košarkaši Srbije sutra od 20 sati u Sarajevu gostuju selekciji Bosne i Hercegovine u drugom kolu grupe C prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Košarka
KAPITEN SE OPRAŠTA PROTIV SRBIJE! Halilović će protiv Alimpijevićevih Orlova odigrati poslednji meč za Bosnu i Hercegovinu
Slušaj vest
Na tom meču će se od dresa svog nacionalnog tima oprostiti kapiten BiH Miralem Halilović.
Halilović (34) je tu odluku doneo još posle Evrobasketa u septembru.
- Uoči početka sutrašnje utakmice Bosna i Hercegovina - Srbija u dvorani Mirza Delibašić biće upriličen zvanični oproštaj Miralema Halilovića od dresa reprezentacije BiH. Kao kapiten, Halilović je predvodio Zmajeve do nekih od najvećih pobeda u istoriji te ostavio neizbrisiv trag u nacionalnom timu - navodi se u saopštenju KS BiH.
Podsetimo, Srbija je u prvom kolu grupe pobedila Švajcarsku u Beogradu sa 90:86, dok je Bosna u Istanbulu poražena od Turske sa 93:71.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši