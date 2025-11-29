Slušaj vest

Na tom meču će se od dresa svog nacionalnog tima oprostiti kapiten BiH Miralem Halilović.

Halilović (34) je tu odluku doneo još posle Evrobasketa u septembru.

- Uoči početka sutrašnje utakmice Bosna i Hercegovina - Srbija u dvorani Mirza Delibašić biće upriličen zvanični oproštaj Miralema Halilovića od dresa reprezentacije BiH. Kao kapiten, Halilović je predvodio Zmajeve do nekih od najvećih pobeda u istoriji te ostavio neizbrisiv trag u nacionalnom timu - navodi se u saopštenju KS BiH.

Podsetimo, Srbija je u prvom kolu grupe pobedila Švajcarsku u Beogradu sa 90:86, dok je Bosna u Istanbulu poražena od Turske sa 93:71.

Ne propustiteKošarkaOvako je Denver poražen od San Antonija: Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Nagetsa i Sparsa (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio
KošarkaStao na korak od tripl-dabla zbog odluke NBA lige: Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa meča protiv San Antonija (GALERIJA)
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio
KošarkaJOKIĆ JE POKRADEN, DENVER JE DOŽIVEO BOLAN PORAZ, ALI O OVIM POTEZIMA ĆE SE PRIČATI: Nikolina magična asistencija, poeni iz svih pozicija... (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio
KošarkaTRENER DENVERA POLUDEO POSLE BOLNOG PORAZA! Iznervirao se i digao glas zbog jednog detalja, a onda je spomenuo Jokića! (VIDEO)
Dejvid Adelman

Bonus video:

Srbija preokrenula, prva pobeda Alimpijevića na klupi Srbije Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić