Na tom meču će se od dresa svog nacionalnog tima oprostiti kapiten BiH Miralem Halilović.

Halilović (34) je tu odluku doneo još posle Evrobasketa u septembru.

- Uoči početka sutrašnje utakmice Bosna i Hercegovina - Srbija u dvorani Mirza Delibašić biće upriličen zvanični oproštaj Miralema Halilovića od dresa reprezentacije BiH. Kao kapiten, Halilović je predvodio Zmajeve do nekih od najvećih pobeda u istoriji te ostavio neizbrisiv trag u nacionalnom timu - navodi se u saopštenju KS BiH.

Podsetimo, Srbija je u prvom kolu grupe pobedila Švajcarsku u Beogradu sa 90:86, dok je Bosna u Istanbulu poražena od Turske sa 93:71.

