Srpski košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan obeležili su prvu fazu Evrolige.

Nenadano i iznenađujuće, "večiti rivali" su isplivali u prvi plan iz različitih razloga. Crvena zvezda deli prvo mesto, dok je Partizan na dnu tabele sa vrlo skromnim učinkom.

Ozbiljna analiza i eklatantne razlike

O Crvenoj zvezdi i Partizanu govorio je Bogdan Tanjević, čuveni košarkaški trener i analizirao situaciju u dva srpska kluba.

Poznati košarkaški trener istakao je najvažniju stvar, da osnova uspeha Crvene zvezde leži u činjenici da domaći srpski košarkaši vode glavnu reč. Što nije slučaj sa Partizanom.

- Ono što je bitno kazati – u Crvenoj zvezdi još uvek vladaju domaći igrači! To je razlika između Crvene zvezde i Partizana! To je jako bitan faktor, koji daje boju kluba. Prisustvo domaćih igrača koji uvek imaju motiv više da igraju za taj klub. Crvena zvezda godinama ima veliki broj domaćih igrača, koji nisu samo na klupi. Onda se i strani igrači pridruže, poneki put, čak i kao nosioci vode. Bolje se ponašaju, više daju. Napaljeni atmosferom vezanosti za klub domaćih igrača, oni se upecaju u atmosferu, samim tim i oni proizvode više - rekao je Bogdan Tanjević za portal "Basketballsphere" i nastavio:

- Već godinama u Crvenoj zvezdi je velika grupa domaćih igrača koja komanduje. Ne može stranac koji uđe unutra za***avati i igrati za sebe. Mora da prati njihov način igre, požrtvovanost i povezanost sa bojom kluba. To je eklatantna razlika između Partizana i Crvene zvezde. Mnogo više igrača.

Zvezdino srpsko jezgro

- Meni je ludo, ne znam koga bih ti pre nabrojao – Branka Lazića, koji je prestao, a koji je bio kapiten. To je neviđena požrtvovanost i kvalitet koji je pečat celoj ekipi. Da se radi na terenu za svaku loptu, da se gine za svaku loptu. Onda i ovi što su sad – Nikola Kalinić, koji je došao posle dužeg vremena, ali je baš lider u pravom smislu. Onda Ognjen Dobrić, koji na jednom mestu nije pokazao koliko zapravo vredi, ovde pokaže zato što je u svojoj atmosferi. Dejan Davidovac, prošle godine Filip Petrušev koji je bio sjajan, svi su potvrda toga.

Potom je Tanjević analizirao i prilike u KK Partizan.

- Po meni je to prvi uslov. Pre svega, sezona u kojoj je promašen fajnal-for za jedan incident, jer bi završeno bilo 3:0, a, ispostavi se, da taj Real Madrid, koji je prošao na sreću, postane budući prvak. Partizan da je završio posao, koji je urađen ne dobro, nego sjajno, bilo bi isto tako, budući da je Željko Obradović bio na klupi, koji je prava trenerska zver u tim zadnjim udarima, kada je nasrtaj na titulu. Verovatno bi pobedili te godine.

Pamti se tuča sa Realom

- Onda je došla velika promena igrača, pa i to treba složiti, uigrati. Jedan od razloga je, sigurno, da se morao izvući ovaj centar, što ga je Obradović napravio igračem, pa se pola Evrope borilo za njega (Matijas Lesor, op. a.), onda i Kevina Pantera. To su evropski parametri, gde ovi koji imaju veću kesu imaju sve. "Vidi ovog ovde, što mi se dopada tvoj najbolji igrač, daj da ga ja uzmem." Igrači, kao i obično, ljube dres dok igraju za taj klub, a onda posle čim im neko da 100 hiljada više, idu u drugi klub. Partizan se mora dozvati - objasnio je Bogdan Tanjević.

Govorio je Bogdan Tanjević i o učestalim smenama trenera. Na početku sezone Zvezdu je napustio Janis Sferopulos, a umesto njega je stigao Saša Obradović. Glavna tema u Srbiji trenutno je ostavka Željka Obradovića.

- Ja sam inače protiv svih smena, pogotovo u sezoni, ali to se dešava. To je danas, juče, prekjuče, oduvek kako završavaju treneri. Ja sam imao sreće da radim uvek gde je duže vreme bilo na raspolaganju i nešto se moglo programirati, praviti neka projekcija u budućnost i gurati mlađe. To je dobro potrošen život trenera. Danas je to svakodnevnica.

- Opet, Saša Obradović je jedan sjajan trener, što nije nikakvo novo otkriće. Njima se to pozlatilo. Crvena zvezda igra jako dobru košarku, čak i iznad vrednosti i kvaliteta pojedinačnog igrača. Čak i ovi novi, pridruženi, Izundu i Moneke su dobro dobri igrači. Batler će pokazati svoje kada dođe u formu i vreme. Oni su, doduše, imali seriju koja je dobro pomogla, bez putovanja, sa rezervama treninga, bez onog zamora koja čine putovanja i onemogućuju dodatni ili podržavajući trening. To su iskoristili na najbolji mogući način. E, sad, videćemo kada uđu u ovu kontra priču sa više gostovanja i više putovanja - zaključio je Bogdan Tanjević.

Kurir sport/Basketballsphere