Naime, skup je u jednom trenutku pretvoren u ošti haos - Grobari su probili policijski kordon i slomili stakla na maloj Areni u kojoj košarkaši Partizana imaju trening. Policija je reagovala, stiglo je pojačanje i strasti su se na trenutak smirile.

Grobari prave haos ispred Arene Foto: Kurir

Podsetimo, malo pre početka treninga KK Partizan je saopštio da Željko Obradović više nije trener Partizana!

Kako je Kurir ranije danas objavio, trener Partizana i većina tima - apsolutno ne funkcioniše i tu nema mesta za "popravke". Opcija koja je, ponovo, bila pred Obradovićem, da se suspenduju i otpuste svi igrači nije prihvaćena od strane iskusnog stručnjaka uz obražlozenje da - nije spreman na to i da više ne može da izdrži, čak i zdravstveno.

Rukovostvo Partizana bilo je spremno na apsolutno svaki ustupak da uprkos svemu Žoc ostane. Novac za nove igrač - može. Sve - može. Odgovor od trenera je ostao isti - ne!

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Partizan naredne sedmice očekuje meč protiv Bajerna iz Minhena u Evroligi u Beogradu.

Crno-beli posle 13 odigranih utakmica u Evroligi imaju skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.

Grobari podržali Željka Obradovića ispred Arene Izvor: Kurir