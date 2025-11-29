Slušaj vest

Naime, skup je u jednom trenutku pretvoren u ošti haos - Grobari su probili policijski kordon i slomili stakla na maloj Areni u kojoj košarkaši Partizana imaju trening. Policija je reagovala, stiglo je pojačanje i strasti su se na trenutak smirile.

Grobari prave haos ispred Arene

Podsetimo, malo pre početka treninga KK Partizan je saopštio da Željko Obradović više nije trener Partizana!

Kako je Kurir ranije danas objavio, trener Partizana i većina tima - apsolutno ne funkcioniše i tu nema mesta za "popravke". Opcija koja je, ponovo, bila pred Obradovićem, da se suspenduju i otpuste svi igrači nije prihvaćena od strane iskusnog stručnjaka uz obražlozenje da - nije spreman na to i da više ne može da izdrži, čak i zdravstveno.

Rukovostvo Partizana bilo je spremno na apsolutno svaki ustupak da uprkos svemu Žoc ostane. Novac za nove igrač - može. Sve - može. Odgovor od trenera je ostao isti - ne!

Doček za Željka Obradovića na aerodromu

Partizan naredne sedmice očekuje meč protiv Bajerna iz Minhena u Evroligi u Beogradu.

Crno-beli posle 13 odigranih utakmica u Evroligi imaju skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.