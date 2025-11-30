Toronto doživeo poraz posle devet uzastopnih trijumfa.
NBA
KRAJ DARKOVE ČUDESNE SERIJE! Reptorsi pali posle produžetka (VIDEO)
Kraj impresivne serije Reptorsa!
Košarkaši Toronta poraženi su posle produžetka od ekipe Šarlot Hornetsa rezultatom 118:111.
Ekipa trenera Darka Rajakovića imala je devet vezanih pobeda, 14 u poslednjih 15 utakmica, ali njihova nestvarna serija je prethodne noći, nažalost, završena.
Jedna od najlošijih ekipa Istočne konferencije stala je na put sjajnim Reptorsima.
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Bridžis sa 35 poena, dok je odlični ruki Knupel dodao 20 poena.
Kod Toronta istakli su se Barns sa 30 poena i 12 skokova, Kvikli sa 22 poena, koliko je ubacio i Ingram.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport
