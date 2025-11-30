Slušaj vest

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, govorio je o novom statutu koji je navodno usvojen u ponedeljak na vanrednoj sednici Skupštine KSS.

U javnost je isplivala vest da je uz dvotrećinsku većinu usvojen novi statut, čime su svi članovi Upravnog odbora KSS razrešeni dužnosti. Međutim, prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije je to ubrzo demantovao.

Prilikom gostovanja na "TV Blic" Čović se dotakao famozne Skupštine. Tom prilikom istakao je da je posebno razočaran zbog postupaka predstavnika Crvene zvezde.

"Ono što je mene, verujte mi, najviše iznenadilo posle 14 godina provedenih u košarkaškom klubu Crvena zvezda koji sam, zajedno sa ljudima, ni od čega doveo do stabilnog evroligaša, to je da Crvena zvezda, predstavnik Crvene zvezde, to je sadašnji direktor Nemanja Vasiljević glasa za taj Statut, i još pita, tamo na toj famoznoj Skupštini, da li Crvena zvezda može, čujte, da ima svog predstavnika u Upravnom odboru. A odakle sam ja došao?", zapitao se Čović.

Nemanja Vasiljević, direktor KK Crvena zvezda Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Udario je žestoko po svom bivšem saradniku Nemanji Vasiljeviću.

"Pa i njega sam tamo doveo u Crvenu zvezdu, od jednog kasira u teretani do toga da je direktor Crvene zvezde, koji je po mom mišljenju najodgovorniji za velike propuste koji su se dogodili na kraju prošle sezone, kada je Crvena zvezda ostala bez dva trofeja", smatra Čović.

Osvrnuo se i na Partizan.

"Partizan se uzdržao. Moram da kažem da je njihov pristup bio mnogo bolji i da su razumeli s kojim smo se mi problemom susreli", istakao je predsednik KSS.

Kurir sport