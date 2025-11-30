Slušaj vest

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije, Dušan Alimpijević, odredio je 12 igrača za utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom u novembarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo.

Reprezentacija Srbije u drugom kolu Grupe C kvalifikacija za Mundobasket gostuje u Sarajevu selekciji Bosne i Hercegovine od 20 časova.

Selektor Alimpijević napravio je određene promene u sastavu, u odnosu na meč sa Švajcarcima. Orlovi će biti jači za dvojicu evroligaša - Ognjena Dobrića iz Crvene zvezde i Nemanju Dangubića iz Dubaija, a u 12 se ovaj put našao i plejmejker Mege Savo Drezgić.

U sastavu neće biti Filip Barna, Aleksa Radanov i Nikola Rebić.

Spisak Srbije za meč protiv BIH:

Nemanja Dangubić, Stefan Miljenović, Savo Drezgić, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Јaramaz, Dušan Miletić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Nikola Tanasković i Danilo Anđušić.

 Podsetimo, Srbija je u prvom kolu posle nestvarnog preokreta savladala Švajcarsku u dvorani "Aleksandar Nikolić", dok je Bosna na gostovanju doživela ubedljiv poraz od Turske.

Srbija preokrenula, prva pobeda Alimpijevića na klupi Srbije Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić