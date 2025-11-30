DAME I GOSPODO, KUPER FLEG JE STIGAO! Rekord karijere - Amerikanac (18) pokazao zašto je bio prvi pik na draftu! Najmlađi ikada koji je uspeo ovo da uradi!
Košarkaši Dalasa savladali su na gostovanju Los Anđeles Kliperse rezultatom 114:110, a apsolutni junak meča bio je supertalentovani ruki Mavsa - Kuper Fleg.
Mladi američki košarkaš pokazao je zašto je bio prvi pik na ovogodišnjem NBA draftu.
Odigrao je najbolju partiju u dosadašnjem toku karijere. Meč je završio sa 35 poena (13/22 šut iz igre), osam skokova i dve asistencije.
Ovaj 18-godišnjak postao je najmlađi igrač u istoriji NBA sa 35+ partijom.
Pored Flega, u Mavsima su se istakli Klej Tompson sa 23 poena i Nadži Maršal sa 18.
U ekipi Klipersa najefikasniji bio je Kavaj Lenard sa 30 poena, Harden je ubacio 29, a Ivica Zubac 19 poena uz 11 skokova.
Reprezentativac Srbije, Bogdan Bogdanović, propustio je i ovaj meč zbog povrede kuka.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport