Košarkaši Dalasa savladali su na gostovanju Los Anđeles Kliperse rezultatom 114:110, a apsolutni junak meča bio je supertalentovani ruki Mavsa - Kuper Fleg.

Mladi američki košarkaš pokazao je zašto je bio prvi pik na ovogodišnjem NBA draftu.

Kuper Fleg Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Odigrao je najbolju partiju u dosadašnjem toku karijere. Meč je završio sa 35 poena (13/22 šut iz igre), osam skokova i dve asistencije.

Ovaj 18-godišnjak postao je najmlađi igrač u istoriji NBA sa 35+ partijom.

Pored Flega, u Mavsima su se istakli Klej Tompson sa 23 poena i Nadži Maršal sa 18.

U ekipi Klipersa najefikasniji bio je Kavaj Lenard sa 30 poena, Harden je ubacio 29, a Ivica Zubac 19 poena uz 11 skokova.

Reprezentativac Srbije, Bogdan Bogdanović, propustio je i ovaj meč zbog povrede kuka.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

