Slušaj vest

Nakon bolnog poraza od Sparsa, Denver se vratio na pobednički kolosek.

Tim iz Kolorada prethodne noći savladao je na gostovanju Finiks Sanse rezultatom 130:112, a najzaslužniji za trijumf Nagetsa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić.

Somborac je meč završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom, zabeležio je 26 poena, devet skokova i 10 asistencija.

Denver je bio izuzetno napadački raspoložen na ovom meču, ubacili su čak 22 trojke iz 38 pokušaja. Pored Jokića blistao je na ovom meču i Džamal Marej, koji je utakmicu završio sa 24 poena uz pet pogođenih trojki (5/10). Fenomenalno šutersko veče imao je i Tim Hardvej Džunior - ubacio je 23 poena uz fantastičnih 7/11 za tri!

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ NIJE URADIO SAMO ONO ŠTO NIJE PROBAO! Dugo će se pričati o nestvarnoj partiji Srbina, ovo je košarkaška perfekcija na delu!
Nikola Jokić
KošarkaSKANDALOZAN KOMENTAR AMERIČKOG SPIKERA: U prenosu meča Jokića nazvao - debelim! Snimak izazvao lavinu reakcija! (VIDEO)
Nikola Jokić, Finiks - Denver
KošarkaSRAM VAS BILO, BRE! Jokić dobija lakat u bradu, a sudija gleda i pravi se lud! Srbin u bolovima ostao da leži na parketu! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆ STAO NA KORAK OD TRIPL-DABLA: Pogledajte fotografije Srbina sa meča protiv Finiksa! (GALERIJA)
Nikola Jokić, Finiks - Denver

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA