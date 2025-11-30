Tim iz Kolorada prethodne noći savladao je na gostovanju Finiks Sanse rezultatom 130:112, a najzaslužniji za trijumf Nagetsa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić .

Denver je bio izuzetno napadački raspoložen na ovom meču, ubacili su čak 22 trojke iz 38 pokušaja. Pored Jokića blistao je na ovom meču i Džamal Marej, koji je utakmicu završio sa 24 poena uz pet pogođenih trojki (5/10). Fenomenalno šutersko veče imao je i Tim Hardvej Džunior - ubacio je 23 poena uz fantastičnih 7/11 za tri!