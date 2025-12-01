Sve o zvezdi Kuperu Flegu...
LUKA DONČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU! Izjavom izazvao ludnicu u NBA ligi!
Košarkaš Los Anđeles LejkersaLuka Dončić veruje da će Kuper Fleg biti odličan igrač.
Fleg je jedan od retkih svetlih tačaka u redovima Maveriksa.
Kuper Fleg na NBA draftu Foto: Mike Lawrie / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia
- Mislim da je dobar igrač. Naravno, mnogo pritiska dolazi sa prvim pikom. Ima ga mnogo na svojim plećima. Ali, mislim da će biti sjajan igrač - kaže Dončić.
Fleg u proseku beleži 16,7 poena, 6,6 skokova i 3,5 asistencija za oko 34 minuta po utakmici.
U međuvremenu, Maveriksi su 12. na Zapadu sa skorom 6-15.
