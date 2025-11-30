Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je BiH u Sarajevu sa 74:72 u meču 2. kola kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine.

Jedan od heroja pobede Srbije Stefan Momirov, uz Nikolu Tanaskovića, oglasio se nakon utakmice u Skenderiji:

- Vrlo teška utakmica. Opet smo počeli loše, igrali smo prvo poluvreme loše, nismo imali dovoljno energije, oni su imali veću. To našoj ekipi ne sme da se dešava. U drugom poluvremenu smo bolje izašli, nije bilo savršeno, ali verovali smo u nas, odigrali čvrsto i jako do kraja i na našu sreću slavili – što je najbitnije“, prvi su utisci jednog od junaka pobede Srbije u Sarajevu.

Srbija se dobro oznojila i protiv Švajcarske i protiv BiH.

“Stvarno je bilo teže nego što je možda očekivano, ali obe ekipe, Švajcarska i Bosna, izuzetno su kvalitetne i pokazale su odličnu igru i energiju. Sa takvim timovima mora se igra 40 minuta, ne može da se dobije u jednom poluvremenu“.

Nije možda bilo lepršavo, ali cilj je ostvaren.

“Možda igra nije bila očekivana ovakva, možda se očekivalo bolje, ali primaran cilj je ostvaren. Dve pobede u prve dve utakmice, nov smo tim, nov selektor, treba vremena da se uklopimo. Uradili smo najbolje što smo mogli“.

Stefan je noseći dres sa državnim grbom ostvario dečački san.

“Uvek sam govorio da mi je san bio da igram za reprezentaciju Srbije, ostvario se. Prve dve utakmice, dve pobede. Na neku sreću sam učestvovao na kraju, što nije presudilo, ali doprineo sam malo i presrećan sam“.

Njegove trojke bile su od ključne važnost i neizvesnoj završnici.

“Možda sam u nekom slabijem ritmu nego što se očekuje, ali u ključnim trenucima glava mora da bude na mestu kod svakog šutera, da uzme šut sa totalnom smirenošću“.

Pohvalio je domaćina na atmosferi u dvorani Mirza Delibašić.