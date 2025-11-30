- Pre svega, pomešan osećaj na početku, čestitke Srbiji na pobedi na kraju. Meč je mogao da ode na obe strane, da smo pobedili, bilo bi zasluženo, ali nekada mali detalji prave veliku razliku. Procenti za tri su bili takvi da smo mnogo promašivali, a četvrta četvrtina, imali smo osam poena primljenih iz kontre, to nas je koštalo rezultata. Dva poseda defanzivno smo primili trojke taman kada smo poveli. Imali smo 61-53, to je važan momentum, kada smo imali diskutabilne stvari, sa kratkim rosterom koji smo imali večeras, svaki igrač je važan. Izgubili smo Atića i momentum, to nas je koštalo da napravimo bolje odluke u pikenrolu i ofanzivno. Njihovi momci su bili agresivni na perimetru, a Atić je to mogao bolje da reši nego drugi momci, na kraju smo promašili to. Napravili smo akciju za Amara, ispala mu je lopta, nije šutirao, kao što sam tu rekao. Nismo imali sreće. Rekao sam momcima da sam veoma ponosan. Nije bilo ni šest dana, uradili su mnogo toga, nadam se da će nam se ovo vratiti u budućnosti.