VREĐALI SVE ŠTO JE SRPSKO U SKENDERIJI! Evo šta na sve to kaže selektor BiH!
Košarkaši Srbije savladali su Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu u utakmici 2. kola prve runde kvalifikacija za Mundobasket, čime su prvi prozor završili sa skorom 2-0, koliko ima i selekcija Turske - 72:74.
Selektor Bosne i Hercegovine, Dario Đerđa je na početku komentarisao sam meč i dešavanja:
- Pre svega, pomešan osećaj na početku, čestitke Srbiji na pobedi na kraju. Meč je mogao da ode na obe strane, da smo pobedili, bilo bi zasluženo, ali nekada mali detalji prave veliku razliku. Procenti za tri su bili takvi da smo mnogo promašivali, a četvrta četvrtina, imali smo osam poena primljenih iz kontre, to nas je koštalo rezultata. Dva poseda defanzivno smo primili trojke taman kada smo poveli. Imali smo 61-53, to je važan momentum, kada smo imali diskutabilne stvari, sa kratkim rosterom koji smo imali večeras, svaki igrač je važan. Izgubili smo Atića i momentum, to nas je koštalo da napravimo bolje odluke u pikenrolu i ofanzivno. Njihovi momci su bili agresivni na perimetru, a Atić je to mogao bolje da reši nego drugi momci, na kraju smo promašili to. Napravili smo akciju za Amara, ispala mu je lopta, nije šutirao, kao što sam tu rekao. Nismo imali sreće. Rekao sam momcima da sam veoma ponosan. Nije bilo ni šest dana, uradili su mnogo toga, nadam se da će nam se ovo vratiti u budućnosti.
Od jednog novinara je dobio pitanja da prokomentariše sramotne povike na račun Srbije i zvižduke na himnu "Bože pravde":
- Ovako... Prvo, ja sam to zaboravio. Zahvaljujem se svakom navijaču, dali su nam ogromnu podršku. Ja sam iz Zadra, znate da tamo nisu svi normalni. Ne možemo generalizovati. Slažem se sa vama. Ne mogu da generalizujem. Bilo je tako, bilo je puno zagrljaja posle utakmice, gde su se momci Srbije grlili. Treba to otkloniti, moramo da budemo svesni realnosti u kojoj živimo. Nije nekad lako, i potrajaće još neko vreme. Naš je posao, moja prva izjava je da čestitam Srbiji, da kanalizujemo to i da usmerimo na pravi način. Mislim da je to prava stvar - rekao je selektor Bosne.
