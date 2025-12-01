Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u Sarajevu selekciju Bosne i Hercegovine u drugom kolu Grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a meč je nažalost ostao u senci sramnog ponašanja domaćih navijača u "Skenderiji".

Tokom čitavog meča pristalice Bosne i Hercegovine vređale su Srbiju i njene košarkaše.

Tokom intoniranja himne "Bože pravde" dvoranom je odjekivala uvredljiva pesma na račun Srbije, a gnusne prozivke pljuštale su tokom čitavog susreta.

Popularni portal iz BIH, "Klix.ba", oštro je osudio ponašanje domaćih navijača.

U posebnom tekstu pod naslovom: "Sramotno skandiranje dela navijača BIH na utakmici protiv Srbije" ističu da su uvrede zasenile sjajnu atmosferu.

"Ono što je zasenilo inače sjajnu atmosferu na utakmici jeste sramotno, da ne kažemo ružno navijanje dela naših navijača, pogotovo na kraju susreta. Između ostalog skandiralo se "gazi četnike", a treba dodati da je i himna Srbije na samom početku žestoko izviždana", stoji u tekstu.

Nažalost, "Klix" je jedan od retkih portala koji je osudio skadalozno ponašanje domaćih pristalica.

"Avaz" se uglavnom bavio utakmicom.

"Zmajevi bili na korak od senzacije, ali nisu uspeli: Srbija se "provukla" u prepunoj Skenderiji".

U drugom tekstu su samo konstatovali da je himna Srbije dočekana sa zvižducima i pesmom: "Srbijo, ku*** balkanska".

Portal "SportSport.ba" piše: "Zmajevi nisu izdržali! Kratka rotacija donijela pobedu Srbiji", dok su u posebnom tekstu naveli kako su navijači "bocnuli Srbiju".

