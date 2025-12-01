Slušaj vest

Košarkaši Minesote savladali su prethodne noći San Antonio Sparse rezultatom 125:112.

Najzaslužniji za trijumf Vukova bio je fantastični Entoni Edvards, koji je meč završio sa 42 postignuta poena (13/18 šut iz igre).

Pratio ga je Rendal sa dabl-dabl učinkom, 22 poena i 12 asistencija.

U Sparsima, koji ni na ovom meču nisu mogli da računaju na povređenog Vembanjamu, istakao se Foks sa 25 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaSIN ZVEZDINE LEGENDE IGRA KOŠARKU ŽIVOTA! Ostvario monstruozan tripl-dabl, ali uzalud: Tanderi zabeležili 12. pobedu u nizu!
Deni Avdija
KošarkaDARKOV TORONTO NIJE USPEO DA NAPRAVI ČUDO! Jurili ogroman zaostatak, bili blizu preokreta, pa se raspali! (VIDEO)
Darko Rajaković
KošarkaJOŠ JEDNA ČUDESNA PARTIJA DONČIĆA! Lejkersi zabeležili sedmi uzastopni trijumf, Luka spakovao 20 poena u prvoj četvrtini! (VIDEO)
Luka Dončić
KošarkaLUKA DONČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU! Izjavom izazvao ludnicu u NBA ligi!
Luka Dončić

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA