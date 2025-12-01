Ubacio 42 poena uz sjajnih 13/18 iz igre.
BRUTALNA PARTIJA EDVARDSA - 42 poena u pobedi protiv Sparsa! (VIDEO)
Košarkaši Minesote savladali su prethodne noći San Antonio Sparse rezultatom 125:112.
Najzaslužniji za trijumf Vukova bio je fantastični Entoni Edvards, koji je meč završio sa 42 postignuta poena (13/18 šut iz igre).
Pratio ga je Rendal sa dabl-dabl učinkom, 22 poena i 12 asistencija.
U Sparsima, koji ni na ovom meču nisu mogli da računaju na povređenog Vembanjamu, istakao se Foks sa 25 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
