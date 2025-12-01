Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u Sarajevu selekciju Bosne i Hercegovine (74:72) u drugom kolu Grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a apsolutni junak trijumfa bio je Nikola Tanasković.

Košarkaš Budućnosti iz Podgorice meč je završio sa 24 poena i osam skokova.

Njegova energija na terenu bila je neverovatna. U momentima kada je pritisak sa tribina bio najveći, preuzeo je ulogu lidera i poveo tim do pobede. Svojom neverovatnom borbenošću oduševio je ljubitlje košarke u našoj zemlji.

Nakon meča priznao je da mu je ovo bila jedna od najboljih utakmica u karijeri.

"Iskreno jeste. Rekao sam već da mi je čast igrati za Srbiju, uvek ću se odazvati pozivu, iskreno ovo je nešto specijalno. Nisam, eto, imao ranije priliku da igram, sad mi se ta želja ostvarila i trudim se da dam svoj maksimum".

Ko je Nikola Tanasković?

Ovaj 28-godišnji krilni centar iz Smederevske Palanke ponikao je u mlađim kategorijama Partizana. Nije uspeo da se nametne, pa su ga crno-beli redom slali na pozajmice u Spartak, Mladost iz Zemuna i OKK Beograd.

Tanasković u dresu Partizana Foto: Nemanja Mandić

Partizan je napustio 2019. godine i ostao je upisan kao osvajač Kupa Radivoja Koraća.

Nakon toga nastupao je za Borac iz Banjaluke i ekipu Mege, a onda je usledila selidba u Igokeu, gde je konačno uspeo da pokaže svoj potencijal. Nakon dve sjajne sezone u timu iz Laktaša oprobao se kratko u španskom Breoganu, ali nije uspeo da se nametne, pa se vratio u ABA ligu.

Pre dve godine prihvatio je poziv podgoričke Budućnosti i nije pogrešio. Svojom borbenošću osvojio je srca navijača crnogorskog tima i ekspresno stekao status jednog od najboljih igrača ekipe.

Nikola Tanasković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nakon sjajnih partija u prethodnoj sezoni šuškalo se o njegovom povratku u Partizan. Letos je grčki "SDNA" pisao da su crno-beli ozbiljno zainteresovani za Tanaskovića, ali do transfera na kraju nije došlo. Momak iz Smederevske Palanke je ostao u Budućnosti i nastavio sa sjajnim partijama, a crno-beli su ostali bez kvalitetnog domaćeg igrača koji bi sigurno imao ulogu u timu ove sezone.

Tanasković ima sjajne brojke ove sezone u ABA ligi i Evrokupu. U regionalnom takmičenju prosećno beleži 11.3 poena i 5.3 skokova, dok u Evrokupu ima 11 poena i 5.4 skokova po utakmici.

Kurir sport