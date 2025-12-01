Slušaj vest

Selektor reprezentacije Srbije i trener turskog Bešiktaša, Dušan Alimpijević, otvoreno je govorio o svom boravku u Crvenoj zvezdi.

Alimpijević je u julu 2017. godine preuzeo Crvenu zvezdu i postao najmlađi trener u istoriji Evrolige, međutim, negov mandat u klubu sa Malog Kalemegdana trajao je samo do maja 2018. godine.

1/6 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U podkastu "X&O's chat" kod Edina Avdića otkrio je sa kakvim problemima se suočavao od samog dolaska u klub.

"Kasno sam sebe dogovorio u Zvezdi. Samim tim, izlazite kasno na market, ograničene oklonosti finansijske. Najgori splet koji može da vam se desi – kasno izlazite na market i nemaš puno love. Ne može gora kombinacija", otkrio je Alimpijević.

Alimpijević na klupi Zvezde Foto: Dado Đilas

Osvrnuo se i na brojne negativne komentare sa kojima se suočavao nakon što je postao trener Zvezde.

"Sebe smatram mladim čovekom, naročito u to vreme. Mene te socijalne mreže, mene to ne zanima. Ja sam imao tu prednost da sam već u tim godinama bio, kako se kod nas kaže, starmali. Za mene je to gubljenje vremena. U tom trenutku ne znam da li sam išta imao. I kad sam potpisao za Zvezdu, odmah sam ugasio Facebook. Komentari, priče drugi ljudi, mene to nije zanimalo", rekao je Dušan Alimpijević.

Kurir sport