Reprezentacija Srbije je pobedila Bosnu i Hercegovinu u utakmici sa dramatičnom završnicom koju je obeležilo sramotno ponašanje navijača domaće ekipe.

Oni su zviždali tokom intoniranja himne Srbije uoči početka utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a tokom meča su mogle da se čuju uvrede i pogrdna skandiranja protiv Srbije i srpskog naroda.

- Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje dela publike u dvorani “Mirza Delibašić” u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina – Srbija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pevanje uvredljivih nacionalističkih pesama, pogrdna skandiranja i poruke govora mržnje upućene našoj reprezentaciji i državi Srbiji i predsedniku naše zemlje, uz ekstremno uvredljive transparente koji nemaju nikakve veze sa sportom.

Ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljno narušavanje sportskog duha, vrednosti fer-pleja i međunarodnih sportskih standarda i ne smeju se

tolerisati ni na jednom sportskom događaju.

Košarkaški savez Srbije očekuje i reakciju FIBA nakon izveštaja delegata utakmice BiH – Srbija u Sarajevu, kao i reakciju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.

Reprezentacija Srbije je i u takvim okolnostima pokazala profesionalizam, mirnoću i sportski karakter, zbog čega smo izuzetno ponosni. Naš fokus ostaje na igri, poštovanju i vrednostima koje košarka treba da promoviše - navedeno je u saopštenju KSS.

