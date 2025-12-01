"NEPRIHVATLJIVO I SRAMOTNO!" KSS se oglasio i žestoko osudio skandalozno ponašanje navijača u Sarajevu: Ovo ne sme da se toleriše!
Reprezentacija Srbije je pobedila Bosnu i Hercegovinu u utakmici sa dramatičnom završnicom koju je obeležilo sramotno ponašanje navijača domaće ekipe.
Oni su zviždali tokom intoniranja himne Srbije uoči početka utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a tokom meča su mogle da se čuju uvrede i pogrdna skandiranja protiv Srbije i srpskog naroda.
- Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje dela publike u dvorani “Mirza Delibašić” u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina – Srbija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pevanje uvredljivih nacionalističkih pesama, pogrdna skandiranja i poruke govora mržnje upućene našoj reprezentaciji i državi Srbiji i predsedniku naše zemlje, uz ekstremno uvredljive transparente koji nemaju nikakve veze sa sportom.
Ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljno narušavanje sportskog duha, vrednosti fer-pleja i međunarodnih sportskih standarda i ne smeju se
tolerisati ni na jednom sportskom događaju.
Košarkaški savez Srbije očekuje i reakciju FIBA nakon izveštaja delegata utakmice BiH – Srbija u Sarajevu, kao i reakciju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.
Reprezentacija Srbije je i u takvim okolnostima pokazala profesionalizam, mirnoću i sportski karakter, zbog čega smo izuzetno ponosni. Naš fokus ostaje na igri, poštovanju i vrednostima koje košarka treba da promoviše - navedeno je u saopštenju KSS.
Bonus video: