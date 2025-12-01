Slušaj vest

Reprezentacija Srbije je pobedila Bosnu i Hercegovinu u utakmici sa dramatičnom završnicom koju je obeležilo sramotno ponašanje navijača domaće ekipe.

Oni su zviždali tokom intoniranja himne Srbije uoči početka utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a tokom meča su mogle da se čuju uvrede i pogrdna skandiranja protiv Srbije i srpskog naroda.

- Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje dela publike u dvorani “Mirza Delibašić” u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina – Srbija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Bosna - Srbija Foto: FIBA, Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pevanje uvredljivih nacionalističkih pesama, pogrdna skandiranja i poruke govora mržnje upućene našoj reprezentaciji i državi Srbiji i predsedniku naše zemlje, uz ekstremno uvredljive transparente koji nemaju nikakve veze sa sportom.

Ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljno narušavanje sportskog duha, vrednosti fer-pleja i međunarodnih sportskih standarda i ne smeju se
tolerisati ni na jednom sportskom događaju.

Košarkaški savez Srbije očekuje i reakciju FIBA nakon izveštaja delegata utakmice BiH – Srbija u Sarajevu, kao i reakciju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.

Reprezentacija Srbije je i u takvim okolnostima pokazala profesionalizam, mirnoću i sportski karakter, zbog čega smo izuzetno ponosni. Naš fokus ostaje na igri, poštovanju i vrednostima koje košarka treba da promoviše - navedeno je u saopštenju KSS.

Ne propustiteKošarkaGNUSNO VREĐALI SVE ŠTO JE SRPSKO! Region bruji o sramoti u Skenderiji: Evo kako su na bruku svojih navijača reagovali mediji u Bosni i Hercegovini!
nemanja dangubić
KošarkaJUSUF NURKIĆ SE OGLASIO NAKON SKANDALA U SARAJEVU! Navijači vređali Srbiju i Srbe, evo šta je poruka NBA košarkaša
Jusuf Nurkić, Bosna - Poljska
KošarkaVREĐALI SVE ŠTO JE SRPSKO U SKENDERIJI! Evo šta na sve to kaže selektor BiH!
Dario Đerđa
KošarkaBRUKA I SRAMOTA! Navijači u Sarajevu zviždali srpskoj himni uz bezobraznu pesmu, vređan i predsednik Srbije Aleksandar Vučić!
serbia-switzerland-7232166.JPG

Bonus video:

Nebojša Čović izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić