Najbolji igrač Denver Nagetsa, srpski košarkaš Nikola Jokić, upitan je za meč protiv Dalasa.

Denver u noći između ponedeljka i utorka na svom terenu dočekuje Dalas Maverikse, a ima srpskog asa ponovo se našlo na "Injury report" (zdravstvenom biltenu) koji je objavio klub iz Kolorada.

Navedeno je da Nikola ima problema sa zglobom leve ruke i označen je kao "verovatno" spreman za meč.

Podsetimo, Jokić je i pred meč sa Finiksom bio pod znakom pitanja, ali je na kraju ipak izašao na teren i predvodio svoj tim do ubedljivog trijumfa.

Detalji sa meča Finiks - Denver, Nikola Jokić

Za razliku od Nikole, koji će najverovatnije ponovo stisnuti zube i izaći na teren, trojicu važnih igrača Nagetsa sigurno nećemo gledati u okršaju protiv Mavsa. Reč je o Eronu Gordonu, Kristijanu Braunu i Džulijanu Strauteru, koji će zbog povreda propustiti i ovaj meč.

Denver je trenutno četvrti na Zapadu sa skorom 14-5.

Kurir sport