Osipa se stručni štab Partizana. Predsednik Partizana Ostoja Mijailović tokom gostovanja u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" otkrio je da je nakon Željka Obradovića neopozivu ostavku iz moralnih razloga podneo prvi pomoćnik i najbolji prijatelj trofejnog stručnjaka Vlada Androić, a sada je to učionio i Đozep Marija Iskijerdo.

Iskusni španski stručnjak i dugogodišnji saradnik Željka Obradovića odlučio je da napusti klub.

Nakon ostavke oglasio se na društvenim mrežama.

"Grobari zauvek. Hvala puno", kratko je poručio Iskijerdo.

Iskuerdo i Obradović poznaju se od sezone 1993/1994. kada je srpski strateg bio trener Huventuda, Španac mu je tada bio prvi pomoćnik, a uspešno su sarađivali i u Fenerbahčeu.

Ocokoljić na klupi

Partizan je trenutno u potrazi za trenerom, a kako stvari trenutno stoje klupi crno-belih najbliži je italijanski stručnjak Andrea Trinkijeri.

Ipak, Trinkijeri neće doći u klub pred veoma važan meč protiv minhenskog Bajerna u Evroligi (četvrtak, 20.45, Beogradska Arena), te je mnoge zanimalo ko će voditi crno-bele na ovoj utakmici i kome će u ruke upasti "vruć krompir".

Mirko Ocokoljić i Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prema našim saznanjima iz izvora bliskih Partizanu, ekipu će na meču protiv Bajerna voditi Mirko Ocokoljić, jedan od trenera koji je već bio u stručnom štabu.

Ocokoljić je u Partizan stigao kao zamena za Bogdana Karaičića koji je na početku sezone otišao u Aris.

Pre nego što je postao pomoćnik Žocu u Partizanu, Mirko Ocokoljić bio je saradnik i Saše Obradovića u Monaku.

