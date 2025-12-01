Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa 74:72, a najbolji pojedinac meča bio je Nikola Tanasković.

Tanasković je bio heroj ove pobede Srbije, a susret je završio sa 24 poena, osam skokova i jednom asistencijom. Pogledajte neke od njegovih fotografija u dresu košarkaške reprezentacije Srbije:

Nikola Tanasković u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

