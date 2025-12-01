Slušaj vest

Američki košarkaš Džoel Bolomboj je počeo da trenira u svojoj zemlji, a očekuje se da će ga Zvezdina publika videti na parketu.

1/6 Vidi galeriju Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Bolomboj će se uskoro vratiti u Beograd, a trebalo bi da dođe sredinom decembra, prenosi "Sportal".

Nedavno je na društvenim mrežama objavljeno kako trenira bez kontakta, pa deluje da je povreda u potpunosti sanirana.

Bolomboj je povredio stopalo u martu ove godine i od tada ga nema u sastavu Zvezde. Operisan je u maju i tada je bilo jasno da ga čeka duža pauza.

Profilisao se američki centar kao važan igrač u sistemu kod bivšeg trenera Janisa Sferopulosa, a videćemo kakva uloga će ga čekati kod Saše Obradovića.