Slušaj vest

 Američki košarkaš Džoel Bolomboj je počeo da trenira u svojoj zemlji, a očekuje se da će ga Zvezdina publika videti na parketu.

Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Bolomboj će se uskoro vratiti u Beograd, a trebalo bi da dođe sredinom decembra, prenosi "Sportal".

Nedavno je na društvenim mrežama objavljeno kako trenira bez kontakta, pa deluje da je povreda u potpunosti sanirana.

Bolomboj je povredio stopalo u martu ove godine i od tada ga nema u sastavu Zvezde. Operisan je u maju i tada je bilo jasno da ga čeka duža pauza.

Profilisao se američki centar kao važan igrač u sistemu kod bivšeg trenera Janisa Sferopulosa, a videćemo kakva uloga će ga čekati kod Saše Obradovića.

Ne propustiteKošarka"NE MOŽE GORA KOMBINACIJA" Alimpijević progovorio o periodu u Zvezdi: Najgori splet koji može da vam se desi!
222.jpg
KošarkaKONAČNO! Crvena zvezda uskoro dobija veliko pojačanje?
Crvena zvezda Olimpijakos Evroliga (14).jpeg
EvroligaIZ ZVEZDE MORALI DA SE OGLASE ZBOG MONEKEA: Najpopularniji košarkaš crveno-belih otišao u Urgentni centar, klub objasnio situaciju (GALERIJA)
Čima Moneke na utakmici protiv Baskonije
EvroligaSCENE KOJE ĆE ODUŠEVITI SVAKOG ZVEZDAŠA! Pogledajte kako izgleda i šta radi Džoel Bolomboj!
ZVEZDA-ARMANI_86.JPG

Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir