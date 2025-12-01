Slušaj vest

Odlazak Željka Obradovića iz Partizana pokrenuo je lavinu reakcija!

Na upravi kluba je da brzo reaguje i pronađe rešenje, a kako je Kurir ekskluzivno preneo, jedan od glavnih kandidata je novi-stari trener Partizana Andrea Trinkijeri.

Italijanski trener je 2018. godine u novembru stigao u Partizan, a tokom promocije je svojom izjavom lako kupio srca navijača. Prisetimo se tadašnjeg dolaska Trinkijerija među crno-bele:

- Izgleda da je nešto ozbiljno ovde haha. Dobar dan svima, izvinjavam se, mnogo ste me zvali telefonom, ali ja nisam odgovorio, jer imam puno mana, ali sam iskren. Nisam mogao da odgovorim jednom, a ne ostalima.

- Pitaćete me zašto?

- Odgovor je čast. Ja sam prvi strani trener u puno godina ovog kluba koji dolazi iz zemlje košarke. Profesor Nikolić, Vujošević, Obradović. Igrači.. ovo nije normalan klub ovo je čista košarka. Ovde ima više titula nego u celoj NBA. Velika čast velika odgovornost i izazov - rekao je tada Trinkijeri.

Trinkijeri je tada otkrio i da ga je zvao Željko Obradović:

- Šta mislite da me nije zvao Željko, da se nismo čuli. Ovo je je moja odluka,koju mnogi nisu shvatili. Kad sam iz Rusije otišao u Nemačku rekli su mi da sam lud. Meni je dolazak ovde veliki rizik, ali veliki izazov - rekao je Trinkijeri na promociji 2018. godine.

