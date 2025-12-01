Slušaj vest

Bivši sportski direktor KK PartizanZoran Savić, posle više od četiri godine rada u Humskoj, napustio je klub.

Savić je smenjen pre nekoliko dana sa funkcije, a u klub je stigao 2021. godine.

Legendarni srpski košarkaš je svojevremeno istakao da je veliki navijač Crvene zvezde o da mu je nastup u Zvezdi "neostvarena želja":

- Ja sam uvek navijao za Zvezdu. Pre sam iz Zenice uvek išao, gotovo svakih 15 dana da pratim fudbalere Zvezde. Na košarku nisam često išao, ali na fudbal jesam od malih nogu. Tako da mi je nastup u Zvezdi sigurno jedna od neostvarenih želja u karijeri - rekao je svojevremeno Zoran Savić, koji je i javno pričao o tome za TV kamere svojevremeno.

Ko je Zoran Savić?

Zoran Savić je rođen 1966. u Zenici i jedan je od najtrofejnijih košarkaša sa prostora bivše Jugoslavije.

Tokom bogate karijere igrao je za evropske velikane poput Jugoplastike, Barselone, PAOK-a, Real Madrida, Virtusa i Efesa, osvojivši tri titule prvaka Evrope i brojne nacionalne trofeje. Kao reprezentativac Jugoslavije osvojio je svetsko zlato 1990, tri evropska zlata i olimpijsko srebro 1996.

Nakon završetka igranja postao je sportski direktor i menadžer, vodeći klubove poput Barselone i Partizana, čime je svoj uticaj na evropsku košarku proširio i van terena.

