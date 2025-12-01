Slušaj vest

Uoči odlučujućeg meča bilo je jasno: duel Partizana i Bosne odlučuje ko ide dalje sa druge pozicije u grupi. Cedevita Olimpija je već osigurala prvo mesto sa savršenih 3-0, dok je domaćin turnira, Beč, bez pobede završio na dnu tabele. Crno-beli su na kraju trijumfovali na najuzbudljiviji mogući način.

Uroš Danilović, jedan od najmlađih na parketu, preuzeo je odgovornost u trenutku kada je utakmica visila o koncu. Na samo 0,3 sekunde pre kraja susreta pogodio je trojku sa desnog krila, preko table, preokrenuvši rezultat na 88:87 — i praktično rešio pitanje putnika na završni turnir.

Ovo je sve podsetilo na nezaboravnu trojku Dušana Kecmana u Zagrebu protiv Cibone 2010 godine za titulu u regionalnom takmičenju.

partizan-fmp-490687.JPG
Zoran Savić
PARTIZAN-ZALGIRIS_16.JPG
Tajrik Džons i Džabari Parker u dresu Partizana