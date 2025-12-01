Slušaj vest

Predednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović bio je gost emisije ''Oko'' na RTS-u, gde je pored analize utakmica reprezentacije Srbije u kvalifiakcijama za Mundoabsket, govorio o velikoj krizi u Partizanu i odlasku Željka Obradovića.

Nebojša Čović gostovanje na Radio televiziji Srbije Foto: PrintScreen / RTS

''Ne bih ja se mešam u njihove stvari, oni to treba da rešavaju među sobom. Mi imamo interesantne odnose iz perioda dok sam bio u Zvezdi. Možda sam i upozoravao da će se neke stvari dogoditi. Ali, šta da radimo, puno je raznih ljudi ušlo u košarku. Neka reše i ja im želim što bolje rešenje, ali moram da kažem da nikada bespomoćnijeg Željka Obradovića nisam video. Jednostavno je bio nemoćan u nekim stvarima.

"Ja sam imao priliku da radim sa njim 1996. i 1997. godine, a ovo što sam video nije mi slutilo na dobro. Pitanje je da li ga igrači vide, a kamoli slušaju. A kako je došlo do toga...'', objasnio je Čović.

Nikola Tanasković je sinoć bio junak pobede reprezentacije Srbije u Sarajevu protiv BiH, pa se nametnulo pitanje kako on kao ''Partizanopvo dete'' nema mesta u Partizanu.

''Saglasan sam, znate moj konceptt i dok sam bio u Zvezdi. Ja sam za domaće igrače, neophodni su i stranci. Doduše, mi nismo tada imali toliko para kao što je sada slučaj, a da li će ovakav pristup poslednjih godina dovesti do toga da nećemo imati domaćeg igrača standarda ili nivoa Evrolige, to moramo da se pitamo'', zaključio je Čović.

