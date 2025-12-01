Slušaj vest

Vratio se Aleks Mumbru na klupu Nemačke posle zdravstvenih problema i odmah ostvario trijumf nad Izraelom na startu kvalifikacija za Eurobasket.

Posle utakmice je istakao da će igrači iz Evrolige, Oskar da Silva, Justus Holac, kao i Partizanov Isak Bonga, preskočiti gostovanje na Kipru i da će se vratiti u svoje klubove.

Otišli su bez četvorice bitnih igrača na gostovanje i ponovo ubedljivo slavili – 83:64 protiv Kipra.

Istakao se jedini preostali igrač iz Evrolige u Mumbruovoj selekciji, David Kramer. Bek madridskog Reala je ubeležio dabl-dabl sa 14 poena i 10 skokova, mada je iz igre šutirao 3/11.

Til Pape je takođe brojao do 14, dok je 12 poena dodao Kristijan Sengfelder. Bivši plejmejker Mege, Džek Kajil, dodao je osam poena, uz pet asistencija.

Kod selekcije Kipra 16 poena postigao je Nikos Stiljanu, dok je 12 dodao Joanis Janaras.

