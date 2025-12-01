Slušaj vest

Bivši predsednik KK Crvena zvezdaNebojša Čović je u emisiji "Oko" na "RTS-u" govorio je o Saši Obradoviću, sadašnjem strategu crveno-belih.

Ćović je 2020. godine doveo Obradovića na klupu Crvene zvezde...

- Ja sam uložio 14 godina svog života u Crvenu zvezdu, počevši od zaplene koševa… gotovo ni od ničega. Jako mi je drago da Zvezda ima takve rezultate. Ali treba da budemo na zemlji, pristupimo bez euforije. Imali smo i prošle godine rezultate koje su proglašavali za najbolje. Zvezda je i pre, sa mnogo manjim budžetom, sa Radonjićem, ušla u osam, pa nas je izbacio CSKA. Ako budu prizemni.

Glavi faktor preokreta u odnosu na loš početak sezone je nesumnjivo Saša Obradović, za sada mu fantastično ide na klupi voljenog kluba.

- Saša Obradović je odlična promena energije. Saša Obradović je napravio određene korekcije, mi smo imali saradnju, sećate se, bila je korona.

Na konstataciju voditelja da se Čović svojevremeno nije rastaao sa Obradovićem na lep način, on odgovara jednom rečenicom.

- Moje je da štitim klub, od svakoga ko misli da treba da uzme od kluba, a da to nije zaradio. On je najveća šansa kluba, treba mu dati maksimalnu podršku. Pratim ja kako radi i šta radi. Vrlo je iskusan. Zvezda, ako bude stabilno išla, ima šanse da napravi dobar rezultat. Neću da licitiram sa mestom - rekao je Čović.

