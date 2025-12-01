Slušaj vest

Ne stišava se bura oko ostavke Željka Obradovića na mestu trenera košarkaškog kluba Partizan.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nakon brojnih tekstova o odlasku čuvenog trenera crnogorski mediji su odlučili da šokiraju Balkan sa tekstom u kojem nisu štedeli reči za čoveka koji je osvojio devet evroligaških titula.

Crnogorska "Borba" objavila je tekst sa naslovom "Željko Obradović majstor manipulacije: Kako je iskonstruisanom dramom ponovo postao heroj Partizana"

"Ako iko u sportskom svetu zna kako da okrene narativ u svoju korist – onda je to Željko Obradović. Poslednjih dana gledamo školski primer majstorskog preokretanja situacije, u kojem je najtrofejniji evropski trener praktično preko noći od glavnog krivca ponovo postao – spasitelj, moralna vertikala i heroj navijačkog poretka.

I sve to bez ijedne pobede. Samo dobrim rasporedom emocija, poruka i dramaturgije. Jer činjenice su poznate: Željko je taj koji je birao igrače, odobravao pojačanja, tražio imena, insistirao na budžetu i trošio enorman novac koji Partizan nikada ranije nije video.

Pa opet – nijedna od tih odluka nije bila tema kritike velikog trenera dok se nije pojavio trenutak da priča počne da puca. A kada se raspad približio – Obradović je povukao najbolje moguće poteze za sebe."

Foto: Starsport

Naveli su šta je to, prema njihovom mišljenju, Obradović uradio kako bi "izmanipulisao" kompletnu javnost.

"Nakon što je potrošio najveći budžet u istoriji Partizana, nakon što je insistirao na igračima koji se nisu uklopili, i nakon što su rezultati pali – Obradović je uspeo da:

Skine teret odluka sa svojih leđa, usmeri navijački bes prema Ostoji Mijailoviću, stavi igrače i sportski sektor u centar kritike, kreira sliku da je on žrtva tuđeg neredа i “neprofesionalizma”.

Sportskim rečnikom: odigrao je "pick and roll" sa javnošću i dao koš bez odbrane."

Obradović je po njima vukao sve konce u regionu.

"Obradović zna ovaj region. Zna psihologiju navijača. Zna kako funkcioniše emocija u sportu. Zna kada treba da spusti glas – i kada treba da ga podigne. I zato je ponovo uspeo: od potpune odgovornosti do statusa heroja – u samo nekoliko dana.

U zemlji u kojoj se emocije hrane brže nego činjenice, Željko Obradović je još jednom demonstrirao da je prvak Evrope ne samo u košarci, već i u kontroli narativa. Njegova najnovija drama nije pukla slučajno – to je bio pažljivo režiran potez koji je poslužio da se sve oči skrenu sa njegovih odluka, a sva ljutnja navijača i javnosti prebaci na druge. Ako je postojalo pitanje ko drži konce u Partizanu, sada je više nego jasno.

Željko. I niko drugi.", zaključuje u tekstu "Borbe".