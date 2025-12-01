Slušaj vest

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović izjavio je da nije očekivao toliku količinu pogrdnog skandiranja domaćih navijača na nedavnoj utakmici između reprezentacija Srbije i Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

1/7 Vidi galeriju Nebojša Čović gostovanje na Radio televiziji Srbije Foto: PrintScreen / RTS

"Mi smo jako dobro primljeni u Sarajevu. Ljudi koji su nas dočekali tamo, bili su jako dobri domaćini, ali sve do utakmice. Znali smo da će hala biti puna, ali nismo očekivali onakvu navalu ogromne količine prostakluka. Nije to bilo od svih ljudi u hali, nego od jedne grupe navijača. To je njihova navijačka grupa, a mi nemamo takvu navijačku grupu, mislim za reprezentaciju, ni u fudbalu ni u košarci", naveo je Čović za RTS.

Deo publike u Dvorani "Mirza Delibašić" je zviždao i pevao pogrdne pesme tokom intoniranja himne Srbije, a Čović je naveo i da su određeni bosanski navijači kasnije skandirali "Četnici, četnici".

"Mi smo uspeli da smirimo ekipu i budemo koncentrisani samo na košarku. Primetio sam dosta mladih ljudi koji su to sve vikali i pevali, ali posle utakmice je bilo i jako puno onih koji su nam prišli i izvinjavali se, to je optimistično", rekao je Čović.

Čović je sugerisao i da je moguće da je policija pomogla navijačima da unesu transparente u halu.

"Znajući našu organizaciju utakmica, ja mislim da nije moglo da se dogodi da onoliki transparentni budu uneseni, ako vam neko na policijskom vrhu nije dao saglasnost za to, možda grešim", kazao je predsednik KSS-a.

1/6 Vidi galeriju Bosna - Srbija Foto: FIBA, Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Reprezentacija Srbije je pre pobede nad Bosnom i Hercegovinom, u utakmici prvog kola Grupe C savladala Švajcarsku 90:86, nakon zaostatka od 23 poena razlike (34:57) na poluvremenu.

"U ovim prozorima vi više ne možete da kažete da je neko favorit, jer nijedna od zvučnijih reprezentacija ne dolazi sa celim rosterom. Ovi naši igrači koji su se odazvali, to su pravi heroji. Ostvarili smo dve važne pobede i podigli nivo timskog duha. Verovao sam u pobedu nad Švajcarskom, ali bio sam zabrinut na poluvremenu. Rekao sam Alimpijeviću da se ne opterećuje i da on ne ulazi u Pešićeve patike. Ovo je novi ciklus. Kari je tu da pripomogne, ali mi moramo da idemo dalje", rekao je Čović.

Reprezentacija Srbije će u naredne dve utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo igrati protiv selekcije Turske.

"Kada pogledate njihov sastav, svi igrači su se odazvali. Očigledno Erdogan koristi državne direktive, tj. sigurno to radi. Planiramo makar jednu pobedu protiv njih. Turci će imati sve igrače na tom meču, osim onih u NBA ligi. Mi ćemo tražiti sve naše evroligaške igrače da dođu tada i da nam pomognu. Zatim, tamo u junu imamo još dva meča, Bosna i Hercegovina i Švajcarska, pa onda slede jul i avgust. Ukrštamo se sa grupom gde su Litvanija, Italija i Velika Britanija. Naravno, idemo na sve pobede. Jako nam je teško da sklopimo tim za sve ovo", naveo je Čović.