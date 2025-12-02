Slušaj vest

Željko Obradović, posle nešto više od četiri godine napustio je klupu Partizana...

Bio je to veliki udarac za navijače Partizana, a predsednik crno-belih Ostoja Mijailović istakao da je Obradović podneo ostavku jer je klub želeo da rastereti svog imena - kao i zbog stresa, zdravlja i odnosa sa pojedinim igračima.

1/26 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

Partizan sada traga za novim sportkim direktorom i trenerom koji će sesti na vrelu klupu crno-belih nakon legende Željka Obradovića.

Pre toga se postavlja pitanje da li je Obradović uopšte završio svoju trenersku karijeru?

Poznati litvanski novinar, Donatas Urbonas, smatra da nije. U svom članku na "BasketNews" je napisao kako smatra da ćemo najvećeg evropskog trenera svih vremena vrlo verovatno još jednom videti u poslu u kome je najbolji.

1/9 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

Ono što Urbonas podvlači - Partizan je izuzetak, Obradovićeva najveća košarkaška ljubav i to je priča za sebe.

Naglašava da on sigurno neće preuzimati neki klub u usponu ili nesigurne projekte, već bi isključivo prihvatio eventualni poziv nekog od najjačih klubova Evrope, sa resursima i potencijalom za najveće domete.

Vreme će pokazati da li je u pravu...

BONUS VIDEO: