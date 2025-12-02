OBRADOVIĆ NIJE REKAO SVOJU POSLEDNJU REČ! Bivši trener Partizana neće odustati od svoje ljubavi
Željko Obradović, posle nešto više od četiri godine napustio je klupu Partizana...
Bio je to veliki udarac za navijače Partizana, a predsednik crno-belih Ostoja Mijailović istakao da je Obradović podneo ostavku jer je klub želeo da rastereti svog imena - kao i zbog stresa, zdravlja i odnosa sa pojedinim igračima.
Partizan sada traga za novim sportkim direktorom i trenerom koji će sesti na vrelu klupu crno-belih nakon legende Željka Obradovića.
Pre toga se postavlja pitanje da li je Obradović uopšte završio svoju trenersku karijeru?
Poznati litvanski novinar, Donatas Urbonas, smatra da nije. U svom članku na "BasketNews" je napisao kako smatra da ćemo najvećeg evropskog trenera svih vremena vrlo verovatno još jednom videti u poslu u kome je najbolji.
Ono što Urbonas podvlači - Partizan je izuzetak, Obradovićeva najveća košarkaška ljubav i to je priča za sebe.
Naglašava da on sigurno neće preuzimati neki klub u usponu ili nesigurne projekte, već bi isključivo prihvatio eventualni poziv nekog od najjačih klubova Evrope, sa resursima i potencijalom za najveće domete.
Vreme će pokazati da li je u pravu...
BONUS VIDEO: